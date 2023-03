Curso de Medicina Veterinária do Unis recebe visita de fiscalização do CRMV/MG

Durante a visita, toda a equipe foi orientada em relação à responsabilidade técnica voltada para as instituições de ensino.

Foto: Grupo Educacional Unis

No dia 09 de março, o curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) recebeu a visita de fiscalização direcionada às instituições de ensino superior do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV/MG).

A visita foi conduzida pelo Sr. Paulo Henrique Valadares Neto, Agente de Fiscalização do CRMV/MG, que na oportunidade foi recebido pelo Prof. Dr. Alessandro Messias Moreira, procurador institucional, pelo Prof. Me. Breno Henrique Alves, responsável técnico pelo Centro Médico Veterinário do Grupo Unis, pela Sra. Renata Barra Gazzola, Diretora Administrativa do Centro Médico Veterinário e pelo Prof. Dr. Sávio Tadeu Almeida Júnior, coordenador do curso de Medicina Veterinária.

Durante a visita, toda a equipe foi orientada em relação à responsabilidade técnica voltada para as instituições de ensino, contemplando a fiscalização do Centro Médico Veterinário e demais laboratórios do curso.

“Receber o conselho de nossa profissão é sempre enriquecedor, as ações de ensino devem sempre estar alinhadas com as propostas e regulamentações do conselho e ministério da educação, para que assim possamos sempre zelar por um ensino de qualidade”, comentou o Prof. Dr. Sávio Júnior.

Fonte: Grupo Educacional Unis