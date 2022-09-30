  • (35) 2105-5555
  • csul@correiodosul.com
  • Rua Marcelino Rezende, 26 - Parque Catanduvas
Varginha

Confira os locais de votação em Varginha

Jornal Correio do Sul 0 14 min read

VARGINHA – POR LOCAL DE VOTAÇÃO

SEÇÃOLOCAL DE VOTAÇÃO
227ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA
259ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA
  
187CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
203CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
214CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
229CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
240CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
251CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
260CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
270CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
279CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
291CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
296CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
  
144CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
162CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
189CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
192CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
204CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
211CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
216CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
230CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
244CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
262CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
293CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
317CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
385CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
  
169CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
176CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
180CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
206CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
  
39COLÉGIO BATISTA
40COLÉGIO BATISTA
41COLÉGIO BATISTA
42COLÉGIO BATISTA
67COLÉGIO BATISTA
130COLÉGIO BATISTA
155COLÉGIO BATISTA
160COLÉGIO BATISTA
171COLÉGIO BATISTA
  
79COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
80COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
81COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
82COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
83COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
223COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
232COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
285COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
  
21COLÉGIO MARISTA
22COLÉGIO MARISTA
78COLÉGIO MARISTA
182COLÉGIO MARISTA
185COLÉGIO MARISTA
196COLÉGIO MARISTA
205COLÉGIO MARISTA
220COLÉGIO MARISTA
313COLÉGIO MARISTA
388COLÉGIO MARISTA
  
239CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
245CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
258CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
268CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
275CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
294CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
382CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
  
43ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
44ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
45ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
274ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
  
34ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
35ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
36ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
37ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
38ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
157ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
159ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
173ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
200ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
292ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
  
135ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
136ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
137ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
138ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
139ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
140ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
141ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
142ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
143ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
297ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
314ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
  
120ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
121ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
122ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
123ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
124ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
152ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
170ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
288ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
381ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
  
70ESCOLA ESTADUAL BRASIL
71ESCOLA ESTADUAL BRASIL
72ESCOLA ESTADUAL BRASIL
73ESCOLA ESTADUAL BRASIL
74ESCOLA ESTADUAL BRASIL
75ESCOLA ESTADUAL BRASIL
76ESCOLA ESTADUAL BRASIL
77ESCOLA ESTADUAL BRASIL
295ESCOLA ESTADUAL BRASIL
  
27ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
28ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
29ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
30ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
31ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
238ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
278ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
  
48ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
49ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
107ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
108ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
109ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
110ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
156ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
168ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
174ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
  
84ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
85ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
86ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
87ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
88ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
89ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
90ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
91ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
92ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
93ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
94ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
  
131ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
132ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
133ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
134ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
153ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
175ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
198ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
256ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
  
167ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
181ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
194ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
212ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
281ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
  
50ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
51ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
52ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
53ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
54ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
55ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
56ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
57ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
58ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
166ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
306ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
  
101ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
102ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
103ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
104ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
105ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
106ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
289ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
  
190ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
202ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
218/389ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
234ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
252ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
269ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
287ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
305ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
377ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
  
300ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS
375ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS
  
209ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
228ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
247ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
273ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
284ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
308ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
  
23/299ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
26/24ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
165/25ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
183ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
  
208ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
219ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
272ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
  
186ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
193ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
201ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
210ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
217ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
231ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
242ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
246ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
257ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
266ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
276ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
304ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
383ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
  
95ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
96ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
97ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
98ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
99ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
100ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
233ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
250ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
265ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
282ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
307ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
  
225ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
271ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
298ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
312ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
378ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
387ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
  
237ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
254ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
267ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
283ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
309ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
  
188ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
199ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
213ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
221ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
303ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
  
164ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
179ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
184ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
195ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
207ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
215ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
241ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
264ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
286ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
315ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
  
59FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
60FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
61FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
161FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
172FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
177FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
  
62FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
63FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
64FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
65FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
66FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
302FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
  
111GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
112GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
113GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
114GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
115GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
116GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
117GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
118GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
119GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
222GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
243GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
261GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
290GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
316GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
  
224LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL
319LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL
  
32MARISTINHA – ANTIGO CESU
33MARISTINHA – ANTIGO CESU
147MARISTINHA – ANTIGO CESU
151MARISTINHA – ANTIGO CESU
  
301PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO
384PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO
  
18SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
19SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
20SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
46SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
47SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
  
125SENAI
126SENAI
127SENAI
128SENAI
129SENAI
253SENAI
  
236SESI
280SESI
379SESI
  
310UNIFENAS
318UNIFENAS
376UNIFENAS
380UNIFENAS
386UNIFENAS
  
68UNIS
69UNIS
158UNIS
163UNIS
178UNIS
197UNIS

VARGINHA – POR SEÇÃO DE VOTAÇÃO

SEÇÃOLOCAL DE VOTAÇÃO
18SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
19SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
20SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
21COLÉGIO MARISTA
22COLÉGIO MARISTA
23/299ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
26/24ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
27ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
28ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
29ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
30ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
31ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
32MARISTINHA – ANTIGO CESU
33MARISTINHA – ANTIGO CESU
34ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
35ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
36ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
37ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
38ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
39COLÉGIO BATISTA
40COLÉGIO BATISTA
41COLÉGIO BATISTA
42COLÉGIO BATISTA
43ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
44ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
45ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
46SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
47SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
48ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
49ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
50ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
51ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
52ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
53ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
54ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
55ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
56ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
57ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
58ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
59FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
60FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
61FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
62FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
63FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
64FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
65FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
66FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
67COLÉGIO BATISTA
68UNIS
69UNIS
70ESCOLA ESTADUAL BRASIL
71ESCOLA ESTADUAL BRASIL
72ESCOLA ESTADUAL BRASIL
73ESCOLA ESTADUAL BRASIL
74ESCOLA ESTADUAL BRASIL
75ESCOLA ESTADUAL BRASIL
76ESCOLA ESTADUAL BRASIL
77ESCOLA ESTADUAL BRASIL
78COLÉGIO MARISTA
79COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
80COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
81COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
82COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
83COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
84ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
85ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
86ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
87ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
88ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
89ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
90ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
91ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
92ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
93ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
94ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
95ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
96ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
97ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
98ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
99ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
100ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
101ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
102ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
103ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
104ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
105ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
106ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
107ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
108ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
109ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
110ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
111GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
112GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
113GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
114GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
115GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
116GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
117GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
118GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
119GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
120ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
121ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
122ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
123ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
124ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
125SENAI
126SENAI
127SENAI
128SENAI
129SENAI
130COLÉGIO BATISTA
131ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
132ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
133ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
134ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
135ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
136ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
137ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
138ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
139ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
140ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
141ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
142ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
143ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
144CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
147MARISTINHA – ANTIGO CESU
151MARISTINHA – ANTIGO CESU
152ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
153ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
155COLÉGIO BATISTA
156ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
157ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
158UNIS
159ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
160COLÉGIO BATISTA
161FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
162CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
163UNIS
164ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
165/25ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
166ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
167ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
168ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
169CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
170ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
171COLÉGIO BATISTA
172FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
173ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
174ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
175ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
176CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
177FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
178UNIS
179ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
180CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
181ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
182COLÉGIO MARISTA
183ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
184ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
185COLÉGIO MARISTA
186ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
187CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
188ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
189CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
190ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
192CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
193ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
194ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
195ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
196COLÉGIO MARISTA
197UNIS
198ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
199ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
200ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
201ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
202ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
203CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
204CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
205COLÉGIO MARISTA
206CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
207ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
208ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
209ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
210ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
211CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
212ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
213ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
214CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
215ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
216CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
217ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
218/389ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
219ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
220COLÉGIO MARISTA
221ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
222GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
223COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
224LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL
225ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
227ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA
228ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
229CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
230CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
231ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
232COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
233ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
234ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
236SESI
237ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
238ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
239CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
240CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
241ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
242ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
243GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
244CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
245CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
246ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
247ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
250ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
251CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
252ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
253SENAI
254ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
256ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
257ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
258CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
259ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA
260CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
261GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
262CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
264ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
265ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
266ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
267ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
268CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
269ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
270CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
271ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
272ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
273ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
274ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
275CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
276ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
278ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
279CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
280SESI
281ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
282ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
283ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
284ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
285COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
286ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
287ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
288ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
289ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
290GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
291CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
292ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
293CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
294CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
295ESCOLA ESTADUAL BRASIL
296CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
297ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
298ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
300ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS
301PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO
302FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
303ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
304ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
305ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
306ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
307ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
308ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
309ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
310UNIFENAS
312ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
313COLÉGIO MARISTA
314ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
315ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
316GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
317CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
318UNIFENAS
319LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL
375ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS
376UNIFENAS
377ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
378ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
379SESI
380UNIFENAS
381ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
382CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
383ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
384PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO
385CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
386UNIFENAS
387ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
388COLÉGIO MARISTA

View More Posts

‘Silent Hall’: Banda varginhense disponibiliza músicas no Spotify

A banda varginhense Silent Hall que completa12 anos de trajetória, disponibilizou o seu o álbum Flame […]

0 54 sec read

Policlínica Central precisa de doações de sangue

Doações acontecem todas as sextas-feiras de 7 às 11h30 Redação CSul – Iago Almeida / Foto: […]

0 2 min read

CDCA abrirá inscrições para Assistente Administrativo

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA abrirá 50 […]

0 53 sec read

Theatro Capitólio recebe espetáculo “Queen Experience in Concert” neste domingo

Neste domingo (03), às 19h, o Theatro Capitólio será palco do “Queen Experience in Concert”, […]

0 1 min read