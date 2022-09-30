Confira os locais de votação em Varginha

VARGINHA – POR LOCAL DE VOTAÇÃO
|SEÇÃO
|LOCAL DE VOTAÇÃO
|227
|ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA
|259
|ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA
|187
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|203
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|214
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|229
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|240
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|251
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|260
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|270
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|279
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|291
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|296
|CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO
|144
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|162
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|189
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|192
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|204
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|211
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|216
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|230
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|244
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|262
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|293
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|317
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|385
|CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS
|169
|CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
|176
|CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
|180
|CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
|206
|CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO
|39
|COLÉGIO BATISTA
|40
|COLÉGIO BATISTA
|41
|COLÉGIO BATISTA
|42
|COLÉGIO BATISTA
|67
|COLÉGIO BATISTA
|130
|COLÉGIO BATISTA
|155
|COLÉGIO BATISTA
|160
|COLÉGIO BATISTA
|171
|COLÉGIO BATISTA
|79
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|80
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|81
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|82
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|83
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|223
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|232
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|285
|COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS
|21
|COLÉGIO MARISTA
|22
|COLÉGIO MARISTA
|78
|COLÉGIO MARISTA
|182
|COLÉGIO MARISTA
|185
|COLÉGIO MARISTA
|196
|COLÉGIO MARISTA
|205
|COLÉGIO MARISTA
|220
|COLÉGIO MARISTA
|313
|COLÉGIO MARISTA
|388
|COLÉGIO MARISTA
|239
|CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
|245
|CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
|258
|CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
|268
|CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
|275
|CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
|294
|CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
|382
|CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA
|43
|ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
|44
|ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
|45
|ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
|274
|ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS
|34
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|35
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|36
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|37
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|38
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|157
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|159
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|173
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|200
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|292
|ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA
|135
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|136
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|137
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|138
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|139
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|140
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|141
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|142
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|143
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|297
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|314
|ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES
|120
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|121
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|122
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|123
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|124
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|152
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|170
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|288
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|381
|ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA
|70
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|71
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|72
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|73
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|74
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|75
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|76
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|77
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|295
|ESCOLA ESTADUAL BRASIL
|27
|ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
|28
|ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
|29
|ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
|30
|ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
|31
|ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
|238
|ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
|278
|ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS
|48
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|49
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|107
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|108
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|109
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|110
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|156
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|168
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|174
|ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES
|84
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|85
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|86
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|87
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|88
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|89
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|90
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|91
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|92
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|93
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|94
|ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA
|131
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|132
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|133
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|134
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|153
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|175
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|198
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|256
|ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS
|167
|ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
|181
|ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
|194
|ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
|212
|ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
|281
|ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA
|50
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|51
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|52
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|53
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|54
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|55
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|56
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|57
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|58
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|166
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|306
|ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA
|101
|ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
|102
|ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
|103
|ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
|104
|ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
|105
|ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
|106
|ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
|289
|ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE
|190
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|202
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|218/389
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|234
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|252
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|269
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|287
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|305
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|377
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO
|300
|ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS
|375
|ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS
|209
|ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
|228
|ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
|247
|ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
|273
|ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
|284
|ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
|308
|ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO
|23/299
|ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
|26/24
|ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
|165/25
|ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
|183
|ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE
|208
|ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
|219
|ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
|272
|ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO
|186
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|193
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|201
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|210
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|217
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|231
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|242
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|246
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|257
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|266
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|276
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|304
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|383
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
|95
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|96
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|97
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|98
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|99
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|100
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|233
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|250
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|265
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|282
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|307
|ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
|225
|ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
|271
|ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
|298
|ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
|312
|ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
|378
|ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
|387
|ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES
|237
|ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
|254
|ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
|267
|ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
|283
|ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
|309
|ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU
|188
|ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
|199
|ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
|213
|ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
|221
|ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
|303
|ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO
|164
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|179
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|184
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|195
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|207
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|215
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|241
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|264
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|286
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|315
|ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
|59
|FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
|60
|FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
|61
|FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
|161
|FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
|172
|FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
|177
|FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA
|62
|FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
|63
|FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
|64
|FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
|65
|FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
|66
|FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
|302
|FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
|111
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|112
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|113
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|114
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|115
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|116
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|117
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|118
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|119
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|222
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|243
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|261
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|290
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|316
|GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL
|224
|LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL
|319
|LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL
|32
|MARISTINHA – ANTIGO CESU
|33
|MARISTINHA – ANTIGO CESU
|147
|MARISTINHA – ANTIGO CESU
|151
|MARISTINHA – ANTIGO CESU
|301
|PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO
|384
|PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO
|18
|SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
|19
|SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
|20
|SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
|46
|SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
|47
|SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
|125
|SENAI
|126
|SENAI
|127
|SENAI
|128
|SENAI
|129
|SENAI
|253
|SENAI
|236
|SESI
|280
|SESI
|379
|SESI
|310
|UNIFENAS
|318
|UNIFENAS
|376
|UNIFENAS
|380
|UNIFENAS
|386
|UNIFENAS
|68
|UNIS
|69
|UNIS
|158
|UNIS
|163
|UNIS
|178
|UNIS
|197
|UNIS
VARGINHA – POR SEÇÃO DE VOTAÇÃO