Confira o funcionamento do Via Café Garden Shopping na última semana de 2022 

Até 30/12, lojas, quiosques, operações de alimentação e de lazer e o supermercado estarão abertos para atendimento ao público até às 22h.

Foto: Via Café Garden Shopping.

Após as compras de natal, é hora de pensar nos itens a serem adquiridos nesses últimos dias de 2022. Por isso, com o intuito de atender clientes de todo Sul de Minas que buscam por produtos para a ceia de Réveillon ou por aquele item colorido para dar sorte na virada do ano, o Via Café Garden Shopping permanecerá aberto em horário normal, até a próxima sexta-feira. Porém, em 31/12, sábado, todas as operações funcionarão em horário diferenciado.

Portanto, até 30/12, lojas, quiosques, operações de alimentação e de lazer e o supermercado estarão abertos para atendimento ao público até às 22h. Já em 31 de dezembro, último sábado do ano, as compras no shopping podem ser realizadas das 10h às 18h (lojas, praça de alimentação e supermercado). No dia, 1º de janeiro de 2023 (domingo), o shopping estará fechado e apenas o Cinemark funcionará, de acordo com a programação.

Oportunidade de compras

E para atrair ainda mais a clientela, algumas lojas do Via Café como, por exemplo, Boticário, Espaço Laser, Lilica e Tigor, Lojas União, Renner e Riachuelo, apostam em grandes promoções, nesses últimos dias do ano. Em alguns produtos, os descontos chegam a 60%.

“Esta semana é uma excelente oportunidade para os clientes efetuarem boas compras. Passada a correria do natal, tem quem venha ao shopping para trocar um presente que não serviu, para adquirir algum produto que esqueceu ou que deixou para comprar depois. Aí, se depara com descontos bem atraentes. E como muitos consumidores nesses dias, em função de recesso ou férias, têm mais tempo para comparar os preços, conseguem, certamente, realizar bons negócios”, avalia a gestora de marketing do empreendimento, Etienne Bandeira.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, quatro restaurantes no acesso principal e lojas de serviços. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.

Fonte: Vía Café Garden Shopping.