Comerciantes de Varginha se preparam para o Dia dos Pais

Lojistas tem boas expectativas de venda para a data.

Redação CSul / Foto: Divulgação/ Mariano Campos Afif

Restando aproximadamente um mês até o Dia dos Pais (14 de agosto), os comerciantes de Varginha já se preparam para surpreender os clientes. Conforme pesquisa sobre a confiança do empresariado, realizada no Conselho Empresarial do Sul de Minas (Cesul) ocorrida em junho, os empresários continuam otimistas em relação à situação atual dos negócios e também no que se refere às perspectivas futuras.

O índice geral de confiança (obtido pela média entre visão atual e futura) apresentou o resultado de 108,33 pontos, uma queda tênue de 0,09 em relação ao resultado anterior.

Com relação ao índice de confiança atual (2° trimestre/2022) o resultado atingiu 106,33 pontos, apresentando uma alta de 0,83 comparado com o trimestre anterior. No que tange às perspectivas para o 3° trimestre de 2022, o índice de confiança futura apresentou o resultado de 110,33 queda de 1,00 ponto relativamente ao que se apurou na pesquisa passada.

Dia dos Pais

Na cidade, lojistas já estudam os melhores preços e as vitrines mais chamativas. Roupas, perfumes ou lembrancinhas mais simples podem surgir como boas alternativas para agradar os pais em seu dia especial.

“As datas comemorativas são muito importantes para nós do comércio e o Dia dos Pais, com certeza, será movimentado e comemorado com alegria por todos”, destacou Ivanise Toledo, proprietária da Ville De France.

Conforme a proprietária as expectativas são positivas e os produtos na loja deverão ter descontos para a data. “As expectativas de venda para esse ano são muito boas. Os números mostram que o comércio

varejista vem se recuperando da queda de faturamento causada pela pandemia e isto realmente vem acontecendo”.

Para aqueles que pretendem surpreender com pequenos presentes, o joalheiro Paulo Fernandes revelou quais são as peças mais procuradas. “Muitos procuram por peças pequenas e simbólicas, escapulários, chaveiros e canetas além de caberem no bolso também são significativos”.

De acordo com o proprietário da Relojoaria Charme, a expectativa para este ano é de aumento de 10% nas vendas. “Estou otimista com a data”, destacou.

O setor de vestuário se revela otimista para a data. Conforme o proprietário da Loja Empório Moda, Mariano Campos Afif, a confiança está alta devido as últimas datas. “Viemos de boas vendas no dia dos namorados, acreditamos que esse otimismo deve se estender para os dia dos pais”.

Conforme Mariano, roupas, calçados e acessórios são sempre uma boa opção e as ofertas prometem agradar aos clientes.

*Com informações CEESUL