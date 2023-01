Cláudio Abreu assume a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Abreu já atuou como vereador na Câmara no mandato de 2017/2020.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

O Prefeito Vérdi Melo convidou o advogado Cláudio Abreu à ocupar o cargo de secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Anteriormente quem ocupava o cargo era Joadylson Barra Ferreira, que deixou a secretaria no último dia útil de 2022.

O novo secretário é formado em direito pela Fadiva, advogado, consultor Jurídico e professor universitário.

Ele é filho de João Andrade Abreu e Judith Vidal Abreu, neto do ex-prefeito de Varginha, João Vidal Filho, por parte de mãe e de Joaquim Pinto de Abreu ex -Prefeito de Campos Gerais, por parte de pai.

O advogado é casado com Janaína Vilaça, pai de Rodrigo Storino Vidal Abreu.

O novo secretário agradeceu ao chefe do executivo pelo convite e confiança. “Fiquei muito lisonjeado com a confiança em mim depositada. Reconheço que a causa ambiental sempre esteve presente em minha vida, pois há mais de dez anos dediquei-me à proteção animal e ressalto que, quando vereador, constantemente estava na secretaria de Meio Ambiente realizando parcerias em prol dos animais”.

Cláudio também relembrou sua atuação como vereador, “no meu mandato de vereador, além de diversas Leis em prol do Meio Ambiente, também reativei, junto com outros dois nobres pares vereadores, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal”.

Por fim o novo secretário dedicou a indicação, “à todas as pessoas que diretamente ou indiretamente sempre estiveram comigo nas questões ambientais, acreditando reiteradamente no meu trabalho. Não tenho dúvida alguma de que junto com o nosso prefeito Vérdi realizaremos importantes projetos para a nossa querida Varginha. Obrigado prefeito pela confiança”, disse.