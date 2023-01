Bom Pastor é o próximo bairro a receber o “Mutirão da Dengue”

Foto: CSul

O Mutirão da Dengue, na próxima quarta-feira, dia 25, será realizado em parte do bairro BOM PASTOR, das 7h30 às 13h.

Assim, parte desse bairro será contemplado com mais um mutirão de limpeza, afim de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos; com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti e demais espécies de mosquitos.

Os moradores devem retirar de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h da manhã, todos os materiais inservíveis como: móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, objetos que possam acumular água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez.

NÃO serão recolhidos pela equipe dos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção.

Haverá também panfletagem orientativa nos imóveis do bairro nos dias anteriores ao mutirão.

Colaboram com a realização do Mutirão da Dengue, equipes das Secretarias de Obras (limpeza Urbana – SOSUB), Meio Ambiente (SEMEA), Educação (Manutenção – SEDUC) e Setor de Imprensa (SEGOV).

Devido a extensão do bairro BOM PASTOR, o mutirão será dividido em duas etapas.

Confira as ruas que serão trabalhadas na 1ª parte do Bairro Bom Pastor, na próxima quarta-feira:

Rua Santa Margarida

Praça Odorico Venga

Rua Dr. Antônio Francisco de Oliveira

Rua Profº Liamar Lomeu

Rua Dr. Francisco Rosemburg

Rua Afonso Rossignoli

Rua Otávio Pimenta de Moraes

Rua Álvaro Mendes

Rua Dr. José de Assis Ribeiro

Av. Presidente Kennedy

Rua Oscarlina Prado

Rua Santa Luzia

Rua Alzira Magalhães Barra

Rua Antônio Galvão

Rua Eutêmio Tavares

Av. Dr. Amir Reis

Rua Profª Elisa Carvalho

Av. Plínio Salgado esquina da Praça Odorico Venga até a esquina da Av. Brasil

Av. Catarina Limborço esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Av. Plínio Salgado

Rua Santa Catarina esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Av. Plínio Salgado

Rua Allan Kardec esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Rua Oscarlina Prado

Rua Tenente Joaquim Pinto esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Rua Santa Luzia

Av. Arthur Salviolo Lima esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Rua Santa Luzia

Rua Presidente Tancredo Neves esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Av. Presidente Kennedy

Rua João Urbano de Figueiredo esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Rua Álvaro Mendes

” Bairro limpo é sinônimo de bairro saudável…”

” O lixo que você joga nas ruas, terrenos baldios e no quintal da sua casa, acaba voltando pra você mesmo em forma de doenças”.

Denúncias podem ser feitas:

Setor de Vigilância Ambiental: 3690-2230

Email: denguedenuncias@varginha.mg.gov.br

Guarda Civil Municipal: 153

Fonte: Prefeitura de Varginha