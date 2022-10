Bate-papo no campus Nova Gameleira discute combate à LGBTfobia

Nova edição do “É sério!” acontece no dia 27 de outubro, ao meio-dia.

Foto: CSul.

No dia 27 de outubro (quinta-feira), o campus Nova Gameleira recebe mais uma edição do “É sério! Papo reto sobre a juventude”. Com o tema “Combate à LGBTfobia no espaço escolar”, o evento acontece das 12h às 13h no hall do prédio 20.

Participarão da conversa os estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), campus Ribeirão das Neves, Carla Araújo, Pedro Henrique de Medeiros e Gabriel Yugui, e o pedagogo Gilberth Santos. Todos fazem parte do coletivo Despidos, que busca conversar sobre questões de gênero e sexualidade. O bate-papo será mediado por Guilherme Lopes de Oliveira, aluno de Eletrotécnica do CEFET-MG e diretor de combate às opressões do Grêmio Estudantil Arnaldo Cardoso Rocha.

O “É sério!” foi criado pelas Diretorias dos campi Nova Suíça e Nova Gameleira e pelo Grêmio Estudantil e tem como objetivo debater sobre questões de interesse da juventude, em sentido amplo, no que diz respeito aos prazeres, dilemas e adversidades de ser jovem na contemporaneidade, do ponto de vista político, social, cultural, artístico, de gênero, da educação, entre outros.

Fonte: CEFET-MG