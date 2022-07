Banco de Leite de Varginha se prepara para o Agosto Dourado

Enfermeira coordenadora do banco de leite de Varginha, Cleuma Reis Rodrigues de Freitas destacou ao CSul a importância da campanha; Unidade precisa de doações.

Representando o padrão de ouro do leite materno o “Agosto Dourado” se aproxima para reforçar a importância da amamentação. A enfermeira coordenadora do banco de leite de Varginha, Cleuma Reis Rodrigues de Freitas destacou ao CSul a importância da campanha para as mães e os bebês, além de destacar que os estoques estão baixos na unidade.

É comprovado que o aleitamento materno é o alimento superior ao bebê, além de ser o método que mais previne mortes em crianças menores de cinco anos. O leite materno possui todos os nutrientes que o bebê precisa, sendo de mais fácil digestão.

Conforme Cleima, a campanha anteriormente era realizada durante apenas uma semana. “Agora temos um mês inteiro dedicado a importância do aleitamento materno. Vindo logo após o inverno, costumamos ter um número mais baixo de doações, o que faz com que nossos estoques fiquem baixos”.

Ainda de acordo com a enfermeira, as baixas temperaturas fazem com que muitas mães acreditem que não tem leite. “O frio retém o leite é comum que não haja perda durante o inverno, porém o leite está ali”, orientou.

“Além de a campanha ser muito importante para destacar os benefícios do aleitamento, também é muito importante para que possamos repor nossos estoques”, afirmou Cleuma.

Para doar

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite, para doar as mães podem entrar em contato com a unidade através do telefone (35) 3690-2808 ou (35) 3690-2001, serão fornecidas orientações sobre a doação.

Cleuma destacou que são fornecidos kits para doação. “São fornecidos recipientes para a coleta do leite e orientações as doadoras”.

Ainda segundo a enfermeira, todas as quartas-feiras das 8h às 11h o Banco de Leite recolhe um recipiente com leite materno e disponibiliza um novo recipiente para a mulher.