5ª da Boa Música leva multidão ao show de retorno à Estação Ferroviária

Centenas de pessoas cantaram, dançaram e se divertiram junto com a banda Sissibonaflá.

Após dois anos e quatro meses, o projeto 5ª da Boa Música retornou com os shows presenciais na noite desta quinta-feira (14/07) na Estação Ferroviária de Varginha. Centenas de pessoas cantaram, dançaram e se divertiram junto com a banda Sissibonaflá que tocou diversos sucessos que embalaram o público das 20h às 22h.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Marquinho Benfica, agradeceu a presença do público e enfatizou a importância do projeto para o cenário cultural da cidade. “Hoje marcamos a edição nº 429 do 5ª da Boa Música. Já são 13 anos fazendo história na nossa cidade. O projeto é referência quando se trata de opção de lazer e cultura gratuita para a população. Foi gratificante ver tanta gente se divertindo junto com a banda”.

Pelas mídias sociais do 5ª da Boa Música, o público enviou uma série de mensagens, de fotos e de vídeos elogiando e registrando o retorno presencial do projeto. “Eu estava morrendo de saudade! O projeto voltou em grande estilo, ao som do Sissi que gosto demais!”, disse Jú Laudomiro. “Que saudade que a gente estava. Teve bom demais!”, disse Verônica Rodrigues. “Foi maravilhoso. O trem da música partiu da Estação”, destacou Viviane Silva.

Além do shows, a banda Sissibonaflá concedeu entrevistas à TV Princesa, Blog do Madeira, Rádio Melodia FM e Rede Mais / Record TV, em que puderam falar sobre a apresentação e sobre a trajetória do grupo.

O 5ª da Boa Música é uma realização da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural. As apresentações serão realizadas quinzenalmente a partir das 20h. O próximo show está marcado para o dia 28 de julho, a partir das 20h. O evento tem o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Mais fotos e vídeos podem ser acessados no Facebook e no Instagram @5adaboamusica.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha.