1ª partida do Amadorzão acontece neste domingo (14)

Disputa deverá acontecer no Estádio Rubro Negro.

Redação CSul / Foto: Divulgação/Prefeitura de Varginha

Acontece neste domingo (14), a competição de futebol amador “Amadorzão”, que contará com a participação de 16 equipes, movimentando mais de 500 atletas de Varginha. Serão disputadas 64 partidas.

O evento deverá acontecer no Estádio Rubro Negro na Rua Paraná, a primeira partida acontecerá às 8h45 com as equipes Corcetti x Figueirinha (Chave A), na sequência 10h45 disputam as equipes Bonsucesso x São Jośe (Chave B).

O ingresso é um quilo de alimento não perecível que será destinado as entidades beneficentes devidamente cadastradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

A competição é uma realização da Prefeitura Municipal de Varginha através da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL).