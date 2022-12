Obras na MG-167 ficam paradas após empresa desistir

Dificuldades financeiras teriam sido a motivação.

Redação CSul / Foto: Divulgação DER-MG

A empresa que estaria realizando melhorias na infraestrutura da MG-167, entre os municípios de Varginha e Três Pontas, abriu mão da obra. A razão da desistência, de acordo com Fernando Marcato, Secretário de Infraestrutura e Mobilidade do estado, seria por dificuldades financeiras por parte da empresa.

O trecho que necessita de recuperação possui 26,8 quilômetros.

Conforme Marcato, devido à situação o Governo do Estado deverá realizar uma nova licitação para que as melhorias no local sejam retomadas no início do ano que se aproxima. O serviço realizado de terraplanagem terá de ser refeito pela próxima empresa, para que desta forma o solo possa receber massa asfáltica.

Ainda de acordo com o Secretário de Infraestrutura e Mobilidade, devido ao período chuvoso o ritmo de obra costuma ser reduzido, neste momento deverá ser realizada a nova licitação, ele ainda afirma que a obra no local está garantida e será efetuada.