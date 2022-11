Vem aí a Pré-Conferência Municipal de Cultura: de 9 a 13 de novembro

A Pré-Conferência Municipal de Cultura será aberta ao público.

Foto: CSul.

A Prefeitura Municipal e o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) realizarão, de 9 a 13 de novembro, a Pré-Conferência Municipal de Cultura, evento que terá como objetivo a análise e atualização do Plano Municipal de Cultura; a capacitação para gestores e fazedores de cultura; e a preparação para a Conferência Municipal de Cultura.

A Pré-Conferência contará com apresentações artísticas, palestras e fóruns setoriais que visam estabelecer, juntamente com a sociedade civil e seus representantes, políticas públicas para a cultura em Itajubá, bem como a mobilização para a eleição dos novos membros do CMPC.

Confira a programação:

ABRINDO CAMINHOS – 09/11 (QUARTA-FEIRA) – LOCAL: ESPAÇO TRAMA (ANTIGO IMMA)

18h30 – Abertura

19h – Palestra 1 – Tema: “Sistema Nacional de Cultura e Plano Municipal de Cultura”

Expositor: José de Oliveira Junior – Diretor de Economia Criativa da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais

20h – Coffee break

20h30 – Palestra 2 – Tema: “Conferência de Cultura – Capacitação para gestores e fazedores de cultura”

21h30 – Apresentação cultural: “O trem das telhas”

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO – 10/11 (QUINTA-FEIRA) – LOCAL: ESPAÇO TRAMA (ANTIGO IMMA)

19h – Palestra 1 – Tema: “Políticas públicas para culturas populares”

Expositora: Rosana de Cássia Pereira – Graduada em Geografia (UNIFAL-MG), Mestra em Estudos Rurais (UFVJM) e Doutoranda em Geografia Humana (USP)

20h – Coffee break

20h30 – Palestra 2 – Tema: “Cultura como negócio”

Expositora: Thais Stephanie da Costa – Bacharel em Serviços Sociais e MBA em Gestão de Negócios e Impacto Social, Gestão Social e Cultural

21h30 – Intervenção cultural: Tema “De viola reza e proza” – Ronaldo Pereira (Músico, produtor cultural e gestor da Remifó Produções)

PAUTAS ANTICOLONIAIS – 11/11 (SEXTA-FEIRA) – LOCAL: ESPAÇO TRAMA (ANTIGO IMMA)

18h – Palestra 1: Tema: “Movimento negro”

Expositores: Drika Costa (Atriz, comunicadora digital e ativista do Movimento Negro) e Wilber Bupe Rodrigues – Chomba (B-boy e MC ativista do Movimento Hip Hop em Itajubá)

19h – Intervenção cultural: Montanha que chora

19h30 – Palestra 2 – Tema: “Movimento hip hop regional”

Expositores: Carlinhos Toqto (B-boy e MC ativista do Movimento Hip Hop em Itajubá) e Richard Nunes (Graduado em Administração pela UNIFEI, fundador e diretor da Associação Itajubreaking e idealizador do evento Flow Challenge)

21h30 – Palestra 3 – Tema: “Cultura indígena”

Expositor: Daniel Righi – Tutushamum Puri – Graduado em História, Mestre em Educação (USP), Professor na rede pública em SP, Co-fundador do Projeto Txemim Puri (grupo de pesquisa, vitalização e ensino da língua Puri)

22h30 – Intervenção cultural: “Hip-hop indígena siba”

PANORAMA MUNICIPAL- 12/11 (SÁBADO) – LOCAL: TEATRO MUNICIPAL

9h – Coffee e frutas

9h30 – Abertura oficial

9h45 – Apresentação: Stage Escola de Dança

10h30 – Palestra 1 – Tema: “Análise do Plano Municipal de Cultura”

Expositor: Paulo Nunes (Doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra, docente em Dedicação Exclusiva na UNIFEI e líder do Núcleo Off Pesquisas e Projetos em Cultura, Educação e Linguagens)

12h – Almoço

14h – Poesia com Maura Rosa

14h30 – Apresentação Cia de Dança Marcílio Bastos “Tango uma paixão”

15h30 – Apresentação da Escola de Música Gonfer

17h – Show Mantiqueira Blues

FÓRUNS, DISCUSSÕES E ENCERRAMENTO – 13/11 (DOMINGO) – LOCAL: TEATRO MUNICIPAL

9h – Coffee e frutas

9h30 – Abertura oficial

9h45 – Intervenção cultural: Duo Joy

10h – Viola sertaneja com Ivan Vilela

11h – Fóruns setoriais

12h – Almoço

14h – Fóruns setoriais

17h – Apresentação de malabaristas

17h15 – Assembleia Geral – Apresentação de resultados dos fóruns

18h30 – Show de encerramento “Interstellar – Pink Floyd Tribute Band).

Fonte: Prefeitura de Itajubá.