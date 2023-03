Vacinação bivalente contra COVID-19 estará disponível para pessoas a partir de 60 anos nesta quinta (16), em Poços de Caldas

Começa a partir desta quinta (16), a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A imunização segue disponível também para as pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos (com apresentação de declaração médica).

São considerados imunocomprometidas pessoas com transplante de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticóide e/ou ciclofosfamida; indivíduos em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses e pessoas com neoplasias hematológicas.

Todas as salas de vacinação aplicarão o imunizante das 08h às 16h e a UBS Centro, UBS Regional sul e UBS regional Leste funcionarão em horário estendido das 08h às 18h.

O município de Poços de Caldas receberá a vacina em lotes e a cada novo lote, terá ampliação da faixa etária, conforme será divulgado.

Documentação

-Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação.

Locais de vacinação – 08h às 16h

São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça, nº131 (Jd. Country Club)

Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

Santa Augusta – Rua Nicolina Bernardes, Nº 230 (Santa Augusta)

Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

Jd. Kennedy I – Tua Pirita, Nº116 (Jd. Kennedy I)

São José – Rua Professora Lourdes Mourão, N° 550 (Centenário)

UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, N° 191 (Cascatinha)

UBS Jd. São Paulo – Rua Jaguari, N° 15 (Jd. São Paulo)

Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

Dom Bosco I – Rua Paissandú, s/n (Jd. Formosa)

Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

UBS Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel iMESI, s/n (Pq. Pinheiros)

UBS Caio Junqueira – Rua Jatobá, Nº 262 (Caio Junqueira)

Locais de vacinação – 08h às 18h

Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas