Times extremenses estreiam duas rodadas consecutivas da Copa Craques do Amanhã sem perder nenhum jogo

A competição está em sua segunda edição e está sedo sediada na cidade de Bom Jesus dos Perdões.

Foto: Prefeitura de Extrema.

A primeira competição do ano já começou com o pé direito para as equipes extremenses, isto porque os nossos atletas disputaram duas rodadas da Copa Craques do Amanhã e estão com 100% de aproveitamento na fase classificatória.

A 2ª edição da Copa CDA teve início no último dia 14 de janeiro, no município de Bom Jesus dos Perdões, tendo a participação dos times do Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17 de Extrema. Ao todo os times representantes disputaram 7 partidas, obtendo 6 vitórias e um empate.

Os atletas do Sub 15 e Sub 17 surpreenderam na segunda rodada do campeonato, realizada no dia 22/01, na qual venceram as equipes do Colégio Vital com 10 gols marcados. Confira os resultados das duas primeiras rodadas:

Resultados das rodadas da Copa CDA em Bom Jesus dos Perdões

1ª Rodada (14/01)

Sub 09: Extrema Futsal 07X02 Bola da vez

Sub 11: Extrema Futsal 07X02 Bola da vez

Sub 13: Extrema Futsal 03X03 Bola da vez

Sub 15: Extrema Futsal 13X06 Bom Jesus

2ª Rodada (22/01)

Sub 13: Extrema 04X03 CDA

Sub 15: Extrema 11X03 Colégio Vital

Sub 17: Extrema 10X00 Colégio Vital.

Fonte: Prefeitura de Extrema.