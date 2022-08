Sesc em Minas realiza atendimentos oftalmológicos em Coqueiral (MG)

Unidade móvel de saúde ficará na cidade de 22 de agosto a 24 de setembro.

Foto: Giselle Dietze

De 22 de agosto a 24 de setembro, a unidade móvel itinerante do Sesc em Minas, MedSesc Oftalmologia, estará em Coqueiral (MG) realizando atendimentos oftalmológicos gratuitos. A previsão é que sejam promovidas mais de 600 consultas voltadas a pacientes triados pela Prefeitura Municipal, além daqueles que aguardavam atendimento em lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

A Unidade Móvel totalmente equipada e adaptada para o atendimento ficará estacionada na Praça Sete de Setembro, no Centro da cidade, atuando de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h. Neste período, além de ações de educação em saúde com foco na prevenção e promoção à saúde ocular, serão realizadas consultas e os seguintes exames oftalmológicos:

Auto Refração Computadorizada – para a aferição do grau;

Tonometria Computadorizada – para medir a pressão intraocular (identificação de glaucoma);

Refração – para a confirmação do grau;

Biomicroscopia – para identificação de catarata, processos inflamatórios, dentre outros. (Exame ocular microscópico);

Fundo de Olho – para o exame da retina;

Também são realizadas de forma complementar aferições de Glicemia Capilar e Pressão Arterial.

Esta iniciativa é uma realização do Sesc em Minas em parceria com a Prefeitura Municipal de Coqueiral.

Sobre o MedSesc Oftalmologia

Desde 2006, a unidade móvel itinerante MedSesc Oftalmologia promove o cuidado com a saúde ocular disponibilizando diversos serviços. Os atendimentos realizados por profissionais devidamente treinados e especializados são voltados ao diagnóstico e controle de diversas doenças do aparelho visual. A unidade móvel do Sesc em Minas possui infraestrutura moderna e é totalmente equipada para atender com conforto e segurança.

Fonte: Sesc / Gabriel Lacerda Miranda