Série da Turma da Mônica gravada em Poços de Caldas ganha data de estreia

Marcada por ser uma cidade turística e cheia de paisagens naturais, Poços de Caldas será vista novamente na telinha do streaming, e desta vez com o live-action “Turma da Mônica – A série”

Foi divulgado ontem (11), o primeiro teaser da séria Turma da Mônica. Gravada em Poços de Caldas, a série live-action “Turma da Mônica”, terá sua estreia no dia 21 de julho, no Globoplay, plataforma de streaming.

A produção trará o retorno de Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara); o quinteto protagonista do filme “Turma da Mônica – Lições”, que também foi rodado na cidade, assim como “Laços”. O diretor é Daniel Rezende, o mesmo das películas.

As gravações agitaram Poços de Caldas no início deste ano, nos meses de janeiro e fevereiro, em locações como a Caldense, um sebo de livros e o Parque José Affonso Junqueira, além do Parque Municipal. Mais uma vez, houve participação de figurantes locais.

A trama da série vai girar em torno da criação do clube, instalado no Parque Municipal, e da sabotagem da festa da filha da Madame Frufru (Mariana Ximenes), Carminha (Luiza Gattai). Acusada injustamente, a turma vai ter que provar sua inocência desvendando o caso.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas