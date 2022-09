Segundo caso confirmado de monkeypox (varíola dos macacos) em Itajubá; paciente está em casa e não apresenta complicações￼

Paciente residente no município já encontra-se em fase de recuperação, apresentando boas condições clínicas e nenhuma complicação da doença. Ele encontra-se em sua residência e em isolamento.

Foto: CSul.

Itajubá teve seu segundo caso positivo de monkeypox (varíola dos macacos) confirmado nesta terça-feira, 13 de setembro, através de exame laboratorial da FUNED (Fundação Ezequiel Dias).

O paciente residente no município já encontra-se em fase de recuperação, apresentando boas condições clínicas e nenhuma complicação da doença. Ele encontra-se em sua residência e em isolamento.

A Prefeitura segue vigilante e trabalhando no combate à disseminação da monkeypox no município, seguindo todos os protocolos recomendados pela OMS, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde para identificar e notificar os casos suspeitos e, assim, realizar as ações epidemiológicas necessárias, entre elas o isolamento do paciente.

Em caso de suspeita, o paciente deve procurar o postinho de saúde mais próximo para avaliação. Vale lembrar que a doença ainda não possui tratamento específico.

Fonte: Prefeitura de Itajuba.