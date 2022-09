Parque Municipal recebe festa do esporte no final de semana, em Poços de Caldas

Festa do Esporte integra as comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas (6 de novembro) e também comemora o mês da atividade física, setembro.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A primeira edição da Festa do Esporte vai acontece de sexta a domingo (16 a 18) no Parque Municipal Antônio Molinari. O evento terá atividades esportivas e culturais. Haverá shows, jogos, dança e praça de alimentação promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes.

A Festa do Esporte integra as comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas (6 de novembro) e também comemora o mês da atividade física, setembro.

A programação inclui ainda partidas esportivas, que vão ocorrer nos três dias de evento no Parque Municipal. Na sexta e no sábado, a programação começa no período tarde. Já no domingo, as atividades têm início às 10h.

Entre os artistas que vão se apresentar estão Giovane & Denilson, Daquele Jeito e Banda Imortal.

Programação:

Sexta – Dia 16

• 16h às 22h – Praça de alimentação

• 18h30 – João Guilherme

• 20h – Giovane & Denilson

Giovane & Denilson tocam na sexta-feira (16)

Sábado – Dia 17

• 15h às 23h – Praça de alimentação

• 18h – Denis & Matheus

• 19h30 – Lucas & Elias

• 21h – Thayla

Domingo – Dia 18

• 10h às 20h – Praça de alimentação

• 15h – Banda Imortal

• 17h – Aulão com Esquadrão da Dança

• 18h – Daquele Jeito.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.