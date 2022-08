Secretaria de Educação de Andradas promove apresentação das crianças do Projeto Escola Integral

Evento foi realizado nas dependências do Pavilhão do Vinho.

Foto: Divulgação Prefeitura de Andradas

Na última sexta-feira, 05 de agosto, a Secretaria de Educação promoveu a apresentação do Projeto Sabor das Cores, desenvolvido pelas profissionais da área e as crianças do Projeto Escola Integral. O evento foi realizado nas dependências do Pavilhão do Vinho.

Na ocasião, parte dos 360 alunos das zonas urbana e rural, que frequentam diariamente o projeto, estiveram presentes e tiveram a oportunidade de apresentarem por meio da dança, música e poesia, entre outras formas artísticas, tudo aquilo que aprenderam sobre a importância da alimentação saudável.

Um momento bastante agradável para toda a comunidade escolar!

Fonte: Prefeitura de Andradas