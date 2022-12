Projeto jovens agentes de turismo em Andradas: participantes recebem certificados de conclusão do curso

Durante o treinamento, foram apresentados os pontos turísticos da nossa cidade para esses 70 adolescentes, tornando-os multiplicadores e facilitadores para a expansão da atividade turística local.

Foto: Prefeitura de Andradas.

Na última quarta-feira, 07 de dezembro, foi realizado a solenidade de entrega de certificados do Programa Jovens Agentes de Turismo em Andradas aos 70 participantes do curso. O evento foi realizado no auditório da Câmara Municipal e contou com a participação dos adolescentes e familiares.

“O desenvolvimento de Andradas passa pelo incentivo ao setor turístico, devido aos inúmeros atrativos naturais do nosso município, que atrai turistas e visitantes de várias partes do país e do mundo. E investir no jovem é uma outra vertente do desenvolvimento, uma vez que terão também uma oportunidade de qualificação profissional, contribuindo para a geração de emprego e renda”, ressalta a Prefeita Margot Pioli.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Andradas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura em parceria com a Fundação Deputado Alcides Mosconi, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Andradas (CMDCA).

Durante o curso, os jovens foram capacitados por meio de aulas teóricas e práticas sobre os pontos turísticos do município. A expectativa é que eles se tornem multiplicadores dessas informações junto ao público que visita a nossa cidade.

Fonte: Prefeitura de Andradas.