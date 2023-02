Prefeitura e Santa Casa iniciam trabalho de alinhamento de atendimentos

Secretaria de Saúde e Santa Casa de Guaxupé se reuniram para alinhamento de atendimentos nas Unidades de Saúde e no Pronto Socorro.

Foto: Prefeitura de Guaxupé.

A reunião entre representantes da Secretaria de Saúde e Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé deu início a um trabalho unificado entre ambas, visando o melhor atendimento da população guaxupeana e regional.



Pela Instituição participaram o diretor do Pronto Socorro Dr. Rafael Quintella e a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência Silvana. Pela Secretaria de Saúde participaram a Diretora de Atenção Básica Renata Celani, a Coordenadora de Estratégias de Saúde da Família Enfermeira Jurema, a médica de Unidade Saúde da Família Dra Ana Raquel, a Diretora Enfermeira Gislaine Salomão representando o setor de Atenção Especializada, o Diretor da Regulação Enfermeiro João Neto e o médico regulador Dr Tadeu Augusto.



O objetivo deste encontro, que foi o primeiro de uma série, é o alinhamento entre as condutas nos postos e no Pronto Socorro . O paciente que procura atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) precisa que ambos os locais “falem a mesma língua” e isso só será possível com a padronização das agendas, de encaminhamentos e de solicitação de exames.



“Entre os diversos assuntos abordados neste primeiro encontro de trabalho, foram tratados os encaminhamentos de casos de postos para o Pronto Socorro e também a conduta dos profissionais com todos os pacientes, especialmente com relação a prescrição de medicamentos e exames. Outro ponto importante tratado foi a questão das faltas de pacientes agendados para exames de imagens, algo que tem atrapalhado muito o fluxo destes atendimentos, dificultando que consigamos solicitar que outros pacientes possam ser colocados no lugar dos faltosos”, explicou João Neto.



A elaboração de protocolos clínicos para alinhar os fluxos entre a Secretaria e a Santa Casa, a padronização de agendas da atenção básica e a disponibilidade para demanda espontânea também estiveram em pauta. Uma segunda reunião já está agendada e deve ocorrer no próximo dia 24 de fevereiro.



A Secretaria de Saúde não tem medido esforços para buscar soluções para melhorar a comunicação das unidades que compõem a Rede de Atenção em Saúde visando o melhor atendimento de nossos munícipes.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé.