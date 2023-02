Fapemig realiza live sobre a chamada de apoio a eventos

Transmissão vai contar com a participação do chefe do Departamento de Programas de Bolsas e Eventos Técnicos e da gerente de Ciência e Tecnologia da Fapemig.

Nesta quarta-feira (15), às 15h, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) realiza, em seu canal no YouTube, uma live para tirar dúvidas sobre a Chamada nº 005/2023, de fomento à Organização de Eventos de Caráter Técnico e Científico. Direcionado aos pesquisadores ligados aos Institutos de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (ICTMGs), o encontro busca reforçar as principais mudanças na Chamada neste ano.

Uma das mudanças está relacionada ao reajuste dos valores das tabelas vigentes de financiamento de eventos, que visa ampliar o alcance do trabalho dos pesquisadores mineiros. Para elucidar essa e outras novidades em relação ao edital, a transmissão conta com a participação do chefe do Departamento de Programas de Bolsas e Eventos Técnicos, Jurcimar Martins, e da gerente de Ciência e Tecnologia da Fapemig, Simone Bomtempo Rodrigues.

Sobre a Chamada

A Chamada em questão tem por objetivo incentivar a divulgação de resultados de pesquisas cientificas, tecnológicas e de inovação e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico, por meio do apoio à organização de eventos científico-tecnológicos no Estado de Minas Gerais.

Serão alocados R$ 4 milhões às propostas aprovadas divididas em três entradas. As propostas para a primeira entrada têm que ser enviadas via Everest até o dia 30 de maio às 17h.

