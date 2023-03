Prefeitura de Pouso Alegre realiza Plenária Municipal de Saúde

Participaram da Plenária Municipal de Saúde 27 dos 32 Conselheiros Municipais de Saúde eleitos na 13ª Conferência Municipal de Saúde realizada nos dias 27 e 28 de maio de 2022.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Plenária Municipal de Saúde foi realizada no último sábado (25), com o objetivo de discutir e aprovar as propostas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto a nível estadual quanto nacional a serem enviadas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, além de eleger os representantes para a 10ª Conferencia Estadual.

Toda a estrutura da Plenária respeitou o Regimento e o Regulamento da Secretaria de Saúde, publicados no Diário Oficial do Municípios Mineiros no dia 08/03/2023, Edição 3469.

“Fazer cumprir o que prevê a legislação e trazer a comunidade para colaborar com propostas a serem adotadas pelo SUS é nosso dever enquanto cidadãos e representantes da população. Este é um importante passo a ser dado rumo ao atendimento às demandas dos habitantes de Pouso Alegre”, pontua a Secretária de Saúde, Sílvia Regina Pereira da Silva.

A Plenária acontece conforme prevê o decreto nº 5.586 de 27/02/2023 e tem como vertente central debater o tema da Conferência Estadual e Nacional: “Garantir Direitos e defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, bem como impulsionar e buscar a efetividade dos princípios e diretrizes do SUS, garantidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município.

Participaram da Plenária Municipal de Saúde 27 dos 32 Conselheiros Municipais de Saúde eleitos na 13ª Conferência Municipal de Saúde realizada nos dias 27 e 28 de maio de 2022. Dentre os conselheiros nomeados estão representantes de órgãos públicos, dos prestadores de serviços de saúde, entidades de classe, conselhos profissionais de saúde, entidades e organizações da sociedade civil representada pelos usuários conselheiros.

Foram discutidas as propostas com base nos quatro eixos temáticos propostos:

I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos

II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas

III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia

IV – Amanhã será outro dia para todas as pessoas.

As Propostas Aprovadas irão compor o Relatório Final, que será encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre