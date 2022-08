Prefeitura de Poços de Caldas publica relação dos locais de prova do processo seletivo

Concurso tem por objetivo a contratação de pessoal por prazo determinado (até 2 anos).

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura publicou, no último dia 16, a relação dos candidatos com os respectivos locais e horários das provas do processo seletivo, que acontece nos dias 3 e 4 de setembro. Foram inscritos 5.612 candidatos para cargos de nível superior, médio ou fundamental.

O processo seletivo tem por objetivo a contratação de pessoal por prazo determinado (até 2 anos), para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público do município, nos termos das legislações pertinentes e normas estabelecidas via Edital.

O candidato pode acessar a lista dos locais das provas no site www.imamconcursos.org.br ou no site da Prefeitura. A listagem também está disponível no setor de RH da Prefeitura, localizado à Av Francisco Salles, 343.

A prova, para todos os cargos, será objetiva de múltipla escolha, contendo 20 questões para os níveis médio e fundamental e 25 questões para nível superior. O tempo máximo para realização da prova é de 3h.

Os cargos de nível superior terão as provas realizadas no sábado. No domingo, será a vez das provas para os cargos de nível médio e fundamental. Solicita-se que o candidato chegue no local da prova com antecedência, munido do cartão de inscrição e documentos pessoais.

Serão quatro escolas municipais que irão sediar a realização das provas:

-CAIC – Escola Municipal Professor Arino Ferreira Pinto

Av. Dirce Pereira Rosa, S/N – Bairro Jardim Esperança – Poços de Caldas – MG

-Colégio Municipal Dr. José Vargas De Souza

Av. Champagnat, 668 – Poços de Caldas-MG

-Escola Municipal José Raphael Santos Netto

Rua Eugênio Bernardes Pereira, 80 – Bairro Jardim Philadelphia – Poços de Caldas-MG

-Escola Municipal Wilson Hedy Molinari

Av. Gentil Messias Kitate, 93 – Bairro Vila Cruz – Poços de Caldas-MG

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas