Prefeitura de Poços de Caldas alerta caso suspeito da varíola dos macacos na cidade

A Prefeitura de Poços de Caldas emitiu um alerta com um suspeito caso de varíola dos macacos

Na última sexta-feira (22), um paciente com histórico de viagem, entrou em contato com o sistema de Saúde com sintomas característicos da Monkeypox, popularmente conhecida por Varíola de Macacos.

O setor da Vigilância Epidemiológica da secretaria de Saúde foi informada, coletou a amostra que foi enviada para Fundação Ezequiel Dias – FUNED e aguarda o resultado.

O paciente com bom estado geral está recebendo assistência médica e segue em isolamento domiciliar, com medicação sintomática.

A Vigilância Epidemiológica junto a Atenção Básica seguem acompanhando o caso de acordo com os protocolos vigentes pelo Ministério da Saúde.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas