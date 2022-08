Prefeitura de Itajubá inicia estudos para reativar barragem de contenção da Serra dos Toledos

Medida tem como objetivo evitar os alagamentos no bairro rural e também na região do BPS e Pinheirinho.

Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá

Como parte do “Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil de Itajubá”, ação inédita criada pela Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, a Prefeitura realizou uma visita técnica à barragem de contenção da Serra dos Toledos. O objetivo é realizar a limpeza, desassoreamento e despoluição do local para reativá-lo em breve.

O funcionamento da barragem da Serra dos Toledos, situada na calha do Ribeirão José Pereira, visa a contenção das águas do Ribeirão no período chuvoso, evitando os alagamentos no próprio bairro rural da Serra dos Toledos e também na região dos bairros BPS e Pinheirinho.

Com a visita técnica foram iniciados os estudos para levantar os impactos ambientais da ação, além do andamento na documentação de outorgas ambientais e início dos estudos de topografia do local. “Essa ação será de extrema importância para mitigarmos os efeitos dos transbordamentos do Ribeirão José Pereira e alagamentos nos bairros Serra dos Toledos, BPS e Pinheirinho no período de chuvas”, disse o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Ricardo Augusto Corrêa Ferreira. “A ativação desta barragem muito nos ajudará nas ações de prevenção, pois, assim, as águas do Ribeirão José Pereira escoarão com menos velocidade e em menor quantidade”, completou o Secretário Municipal de Defesa Social, Massoud Nassar.

A visita técnica também teve a presença do Secretário Municipal de Obras, Antônio Carlos Bernardo; do Coordenador Municipal de Defesa Civil, Luiz César Pereira (Pastor César); do Especialista em Hidrologia da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Professor Benedito Cláudio da Silva; além do proprietário do terreno onde está localizada a barragem e de uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

Fonte: Prefeitura de Itajubá