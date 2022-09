Prefeitura de Guaxupé realiza capacitação para o setor do turismo e dá início à Segunda Semana do Turismo em Foco

Essas ações fazem parte de um processo, que vai contar agora com a segunda etapa na 2ª Semana do Turismo em Foco.

O Governo Municipal através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente realizaram a primeira etapa do projeto de capacitação para o desenvolvimento do Turismo em Guaxupé.

Os cursos foram direcionados para segmentos um na área de alimentos e bebidas, específico para os ambulantes visando a melhoria na prestação de serviços, que teve como como introdução as práticas de manipulação de alimentos e o direcionado para o turismo rural, visando a criação de produtos turísticos dentro do turismo rural, com uma parte teórica e uma parte prática contando visitas em locais potenciais para visitação futura.



Essas ações fazem parte de um processo, que vai contar agora com a segunda etapa na 2ª Semana do Turismo em Foco, com outros cursos gratuitos para camareira, garçons e recepção e a segunda etapa do curso para o comercio de rua de alimentos e bebidas.



Vale ressaltar que a Segunda Semana do Turismo em foco tem início nesta terça-feira (27/09) com uma extensa programação. Confira:

DIA 27/09 – TEATRO MUNICIPAL ARLETE SOUZA MENDES

19:00 H – RECEPÇÃO NO FOYER – “COISAS DA TERRA”

19:30 H – CERIMÔNIA



– Oficialização da Sinalização Turística dos Bens Culturais de Guaxupé.



– Palavra do Secretário de Cultura, Esporte e Turismo Marcos Buled



-“ Panorama do Turismo em Minas Gerais ”

– Sub Sec. Estado de Turismo de MG – Ane Souza



-“A Associação de Municípios e o desenvolvimento local com base no turismo”

– Representante da AMM ( Associção Mineira de Municípios)

– “A importância do registro dos bens imateriais da gastronomia para o turismo”

– Platinny Paiva – AME Consultoria





-DIA 28/ 09 a 30/09 – ESTAÇÃO CULTURAL – 13:00 H as 22:00 H

-SALÃO PRINCIPAL:

FEIRA DE TURISMO – Circuitos convidados, Instituições parceiras.



-DIA 28 a 30/09 – SALA DE MÚSICA – 14:00 H as 17:00 H

Capacitações do SENAC: Técnicas para Camareira/Técnicas para Recepcionista de Meios de Hospedagem.



-PALESTRAS:

-SALÃO PRINCIPAL – ESTAÇÃO CULTURAL



28/09- 19:00– Turismo Rural –

Palestra:

Projeto Turismo Rural de Guaxupé – Turª Alessandra Guedes- Diretora de Turismo de Guaxupé

Case de Sucesso:

Faz.Unique Cafés Especiais – Hélcio Júnior – Carmo de Minas

-29/09 – 19:00- Receptivo Turístico –

Palestra:

Minas Recebe – Programa SECULT

Case de Sucesso:

Araucária Ecoturismo/ Walter Marques – São Lourenço

-30/09 – 19:00 – Turismo Gastronômico –

Palestra:

Frente da Gastronomia Mineira – Rafael Hum

Case de Sucesso:

Doce da Roça/ Poços de Caldas – Glaucio Peron

-ATIVIDADES EXTRAS:

City- Tour Cultural

Passeio Rural

Capacitação SENAC – Técnica para garçons de bares e restaurantes.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: www.turismoguaxupe.com.br.

