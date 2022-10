Simulado de campo da barragem Bortolan aconteceu nesta sexta-feira

Organização visa colocar em prática como funcionariam os contatos e a cadeia de ações necessárias para chegada aos possíveis locais.

Foto: Assessoria de Comunicação DME

Equipes de resgate e salvamento, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU, com a presença ainda da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Municipal e DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto), participaram da simulação, promovida pela DME, em caso de emergência real na Barragem Bortolan, localizada na zona oeste da cidade.

Toda a organização visa colocar em prática como funcionariam os contatos e a cadeia de ações necessárias para chegada aos possíveis locais afetados pela água da barragem, verificando inclusive os tempos de deslocamento. De acordo com o cadastro prévio de propriedades e população, o helicóptero da Polícia Militar conseguiu sobrevoar os locais em que há o indicativo de pessoas com limitações de locomoção, por exemplo. Além disso, enquanto não são instaladas as sirenes de emergência previstas para a região, carros de som fizeram a divulgação dos acontecimentos, desde o início até a finalização do simulado.

“A ideia não é assustar nem prejudicar as atividades da população, pelo contrário, trata-se de uma importante medida de segurança, que além de cumprir a legislação, para atendimento ao Plano de Segurança de Barragens (PSB) e ao Plano de Ação Emergencial (PAE), demonstra a preocupação da DME em monitorar e resguardar vidas”, esclarece Adriano Moreira, coordenador do PAE do Bortolan.

No fim do ano passado, o bairro Jardim Kennedy, na zona sul, também recebeu o simulado de campo, referente à Barragem do Cipó. São instaladas placas de sinalização na área e toda a população residente recebe material educativo, indicando como proceder para auto salvamento. Esse tipo de atividade está previsto para acontecer periodicamente, para atualização de dados.

Fonte: Assessoria de Comunicação DME