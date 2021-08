Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em Três Corações

A motivação do crime, segundo apurado, seria um desentendimento devido ao fato de a vítima e um dos suspeitos terem sido presos por tráfico de drogas, e a vítima não ter assumido sozinha a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Em continuidade à operação Scarface, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa terça-feira (24), três suspeitos, de 20, 23 e 26 anos, em Três Corações. O trio teria matado um homem por desentendimento relacionado ao tráfico de drogas.

A motivação do crime, segundo apurado, seria um desentendimento devido ao fato de a vítima e um dos suspeitos terem sido presos por tráfico de drogas, e a vítima não ter assumido sozinha a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Quando a vítima saiu da prisão, ela chegou a ser impedida de comercializar drogas no antigo local, onde um dos envolvidos teria assumido o comércio ilícito.

O crime

A vítima teria sido atraída pelo suspeito de 26 anos dizendo que iria repassar um revólver a ela, caso aceitasse trabalhar vendendo drogas para o investigado. No dia seguinte, quando a vítima foi até o local, ela foi surpreendida pelo homem de 23 anos, que desferiu diversos disparos de arma de fogo no rosto e no tórax da vítima.

Depois disso, o trio teria fugido por uma mata, não sendo mais localizado. As investigações apontam que o suspeito de 23 anos teria entregado a arma do crime para o de 20 anos e se escondido na cidade de São Thomé das Letras.

A PCMG representou pelo mandado de busca e apreensão e de prisão temporária, deferidos pela Justiça. Em posse das ordens judiciais, o trio foi preso e encaminhado à delegacia, onde foram ouvidos e levados posteriormente ao sistema prisional.

Os trabalhos policiais continuam até a conclusão do inquérito.

Com essas prisões, policiais civis de Três Corações prenderam, em dez dias, nove suspeitos envolvidos em dois diferentes homicídios.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil