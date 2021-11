Polícia Civil conclui inquérito sobre roubo ocorrido em Paraguaçu

À época, os suspeitos teriam entrado em um estabelecimento comercial, no centro da cidade, e, armados, renderam clientes e funcionários. Eles levaram celulares e dinheiro das vítimas e do caixa do comércio, fugindo em seguida.

A Polícia Civil finalizou o inquérito policial acerca de um roubo ocorrido na cidade de Paraguaçu, com o indiciamento de dois suspeitos pelo crime. A dupla, detida em virtude de mandado de prisão preventiva no mês de agosto, encontra-se no sistema prisional à disposição da Justiça.

O roubo ocorreu na noite de 21 de janeiro deste ano. À época, os suspeitos teriam entrado em um estabelecimento comercial, no centro da cidade, e, armados, renderam clientes e funcionários. Eles levaram celulares e dinheiro das vítimas e do caixa do comércio, fugindo em seguida.

No decorrer da investigação, policiais civis da Delegacia em Paraguaçu identificaram os suspeitos, naturais da cidade de Machado, os quais já possuíam diversas passagens por crimes contra o patrimônio. Diante das evidências levantadas, a PCMG requereu ao Poder Judiciário pela prisão dos investigados, sendo as ordens judiciais cumpridas em Machado e Pouso Alegre, onde eles estavam morando, também no Sul de Minas.

Com o procedimento de apuração concluído, os suspeitos foram indiciados por roubo qualificado.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil