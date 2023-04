Pinturas de demarcação de vagas estão sendo realizadas em Poços

Para melhorar a sinalização do trânsito, a empresa contratou uma companhia para fazer as pinturas.

Foto e fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

O Departamento Municipal de Trânsito. através da EXP Parking, empresa responsável pelo estacionamento rotativo da cidade, iniciou o trabalho de revitalização de vários trechos na cidade.

Para melhorar a sinalização do trânsito, a empresa contratou uma companhia para fazer as pinturas. O trabalho começou com as vagas especiais no centro da cidade como para idosos, cadeirantes e vagas estendidas. Além de carga e descarga, embarque e desembarque. A iniciativa visa aumentar a segurança nas ruas, já que uma sinalização clara e adequada pode ajudar os motoristas a se orientarem e tomar decisões mais seguras.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde, é um trabalho recorrente. “Este trabalho é contínuo por toda a cidade e segue com objetivo de oferecer uma maior qualidade da via aos condutores. O Demutran também realiza as pinturas nas faixas de pedestres, linhas de divisão de pistas, tudo indicando a direção do fluxo de tráfego e outros símbolos e marcações necessárias para orientar os motoristas. É importante que as pinturas sejam feitas com materiais duráveis ​​e resistentes, para que elas não desbotem ou desapareçam rapidamente.”

Com uma sinalização adequada, os motoristas podem dirigir com mais segurança e os pedestres podem atravessar as ruas com mais confiança, o que pode reduzir o número de acidentes de trânsito e melhorar a fluidez do trânsito.