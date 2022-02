Pequenos negócios mineiros geram mais de 232 mil vagas de trabalho em 2021

Resultado supera em quase quatro vezes o total de empregos gerados pelas médias e grandes empresas.

Os pequenos negócios mineiros fecharam o ano de 2021 com um saldo de empregos quase quatro vezes maior que o das médias e grandes empresas (MGE). Enquanto as micro e pequenas empresas (MPE) geraram 232.942 postos de trabalho ao longo do ano, as MGE totalizaram um saldo de 61.778 empregos, conforme mostra o levantamento realizado pelo Sebrae Minas com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Proporcionalmente, a cada 10 novos postos de trabalho criados em Minas Gerais em 2021, sete foram gerados pelos pequenos negócios.

Em relação aos últimos 12 meses, o saldo acumulado de empregos nas MPE também disparou. Em 2020, a diferença entre as admissões e demissões no segmento foi de 8.469 vagas, ou seja, cerca de vinte e sete vezes menor que o saldo total em 2021.

“Os pequenos negócios estão se recuperando gradativamente dos efeitos econômicos da pandemia e, como são os maiores empregadores formais, lideram o movimento de recuperação do emprego. Isso é bastante positivo, pois, por conta da crise, vimos um movimento de readequação de empresas, que precisaram se reinventar para garantir sua sobrevivência”, explica Afonso Maria Rocha, superintendente do Sebrae Minas.

Apesar do balanço positivo em 2021, o saldo de empregos nas MPE em dezembro fechou no vermelho. Foram – 9.027 vagas, uma queda superior a 140% quando comparado a novembro. Em relação a dezembro de 2020, quando o saldo de empregos gerado nos pequenos negócios ficou em -2.785, a redução ficou em torno de 220%. “Mesmo sendo um movimento relativamente normal para o mês, o saldo negativo de empregos nas MPE em dezembro pode indicar que o movimento das vendas de fim de ano não foi suficiente para o segmento gerar novos postos de trabalho ou mesmo manter os que já havia criado nos meses anteriores”, avalia Rocha.

Saldo de vagas por setor

O setor de Serviços foi o principal gerador de empregos nas MPE em 2021. O saldo acumulado do setor foi de 94.223 vagas, um aumento aproximado de 1.400% em relação a 2020. O Comércio ficou em segundo lugar no saldo de empregos nos pequenos negócios, com 62.865 vagas em 2021. A Indústria de Transformação ficou na terceira posição, com um saldo de 38.819 empregos.

No mês de dezembro, apenas o Comércio fechou o mês com um saldo positivo de vagas: 2.293. Os demais setores apresentaram um saldo negativo naquele mês.

Fonte: Sebrae/Foto: Gabriel Jabur