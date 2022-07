Justiça de Uberaba determina bloqueio de bens de investigados por desvios no Consórcio Intermunicipal de Saúde

Medida restritiva determinada pela Justiça, o inquérito policial já entra em fase final de conclusão.

Atendendo a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Civil, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, determinou o bloqueio de valores em contas e sequestro de bens de investifados por possíveis desvios do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisvalegran). Ao todo, mais de RS275 mil foram retidos para eventual reparação dos danos causados ao erário do consórcio ou de municípios integrados.

As investigações são conduzidas pela 15ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba e pela PCMG. Já foram realizadas oitivas relacionadas aos fatos, e as provas periciais encontram-se encerradas em quase sua totalidade. Com a medida restritiva determinada pela Justiça, o inquérito policial já entra em fase final de conclusão.

Segundo o promotor de Justiça José Carlos Fernandes Júnior, nessa investigação, assim como em outras em curso, mais uma vez, reafirma-se a importância e imprescindibilidade da união de esforços entre as instituições. “Isoladamente, produzimos pouco, mas, quando nos unimos, os resultados em prol da sociedade se agigantam”, conclui.

Fonte: Ministério Público de Minas Gerais