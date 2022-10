Invest Minas é destaque em estudo do Banco Mundial sobre agências de promoção de investimentos 

Agência foi uma das 16 organizações consultadas pela instituição financeira para debater o papel dessas instituições no desenvolvimento regional.

Foto: CSul.

A Invest Minas participou de estudo que embasou o relatório “The Role of Subnational Investment Promotion Agencies” (O Papel das Agências Subnacionais de Promoção de Investimentos, em tradução livre) elaborado pelo Banco Mundial e publicado neste mês. A agência mineira foi a única instituição brasileira a constar no material e objetivo do levantamento foi avaliar como as agências subnacionais estão se organizando e como elas contribuem para tornar mais efetivas as políticas públicas de desenvolvimento. O estudo vai se tornar uma referência para governos e organizações de todo o mundo.

Ao todo, 16 agências participaram do levantamento com atuações em países como China, Estados Unidos, África do Sul, entre outros. Todas são subnacionais, ou seja, atuam em estados, regiões ou municípios, sem ligação formal direta com as agências nacionais. Outro ponto comum entre elas é o fato de terem atuação destacada na atração de investimentos nos últimos anos.

“A Agência Minas tem evidenciado, diariamente, o quanto é preparada para atrair e gerar mais desenvolvimento para nosso estado, promovendo um crescimento continuo, sólido, sustentável e que, efetivamente, contribui com a melhoria da vida dos mineiros. Temos muito orgulho do reconhecimento exponencial que ela vem recebendo”, afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

“Ser escolhido pelo Banco Mundial para contribuir com a elaboração de um estudo sobre as agências subnacionais no mundo é um grande orgulho para nossa equipe e para Minas Gerais. Mostra que o trabalho que estamos fazendo aqui é sim referência para outros países e regiões do planeta que querem gerar desenvolvimento”, considera o CEO da Invest Minas, João Paulo Braga.

Segundo o representante do Banco Mundial, Armando Heilbron, “as percepções e a experiência da equipe da Invest Minas como lideranças no tema, ajudaram a moldar as recomendações feitas pelo banco, já que Agências de Promoção de Investimentos subnacionais tem ganhado crescente importância no cenário de desenvolvimento econômico”.

Exemplo

Liderado por Paul Lewis and Robert Whyte, o estudo foi elaborado com base em dados levantados no primeiro semestre de 2022 com as próprias agências de promoção de investimentos, também chamadas “IPAs”. Os autores destacaram a escassez de registros de informações sobre a atuação das agências subnacionais mediante a importância delas para o desenvolvimento de comunidades e regiões.

“Dada a sua proximidade e redes locais, as IPAs subnacionais são capazes de estabelecer relações próximas e duradouras com seus investidores. Essas conexões podem ajudar a apoiar os investidores diretamente, garantindo também que os investidores se tornem ativos participantes na definição de futuras estratégias econômicas regionais”, detalha o estudo.

Os autores evitaram analisar individualmente as organizações ou fazer algum tipo de ranking, mas destacaram a Invest Minas como exemplo de uma estrutura diferente do convencional (formada por uma joint venture entre o Governo do Estado e o BDMG), o que acaba contribuindo para a efetividade de seu trabalho.

“(As agências) enfatizaram a importância de não somente de amortecer a agência dos ciclos políticos, mas também de sustentar o foco no cliente dentro da organização, permitindo a agilidade para responder aos prazos dos investidores”, afirma o texto.

O estudo do Banco Mundial sobre as IPAs subnacionais está disponível gratuitamente no site da instituição. O conteúdo (somente em inglês) pode ser baixado por meio deste link.

Fonte: Agência Minas.