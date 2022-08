Homem fica ferido após batida entre moto e carro, em Alfenas

Após a batida, o motociclista sofreu ferimentos na perna direita e teve machucados no corpo.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros.

Neste sábado (27), um homem ficou machucado após um acidente entre um carro e sua motocicleta no Jardim Boa Esperança, em Alfenas.

De acordo com os bombeiros, após a batida, o motociclista sofreu ferimentos na perna direita e teve machucados no corpo.

O homem foi encaminhado ao hospital. No entanto o motorista do carro ficou no local do ocorrido sem nenhum ferimento.