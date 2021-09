Grupo Isorecort anuncia mais de 200 vagas de emprego em Extrema

O Grupo Isorecort, é um dos maiores transformadores de EPS (isopor) do Brasil, anuncia a abertura de mais de 200 vagas de emprego na cidade de Extrema (MG).

As vagas são para as posições de Auxiliar de Produção, Mecânico Industrial, Motorista de Caminhão, Motorista Carreteiro, Auxiliar de Expedição, Assistente de Faturamento, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar Administrativo, Ajudante Geral, Líder de Expedição, Desenhista Projetista, Auxiliar de Desenvolvimento, Mecânico de Caminhão, Operador de Empilhadeira, Operador de Caldeira e Manobrista.

Empresa com mais de 15 anos de atuação, o Grupo Isorecort é líder de mercado no segmento da construção civil e no desenvolvimento de peças técnicas para aplicações industriais. Para compor os projetos construtivos, ele oferece soluções em Monopainel®, fechamentos de shaft, molduras, lajotas, telhas, ISOBaldrame® (canaletas para vigas baldrame); placas, forros e pérolas. Em geotecnia, fabrica o GeoSolution® ou geofoam (blocos de alta densidade para diferentes aplicações).

Os candidatos interessados em fazer parte da indústria podem encaminhar seus currículos, com o cargo de interesse no assunto do e-mail, para vagas@isorecort.com.br. Mais informações podem ser encontradas em “Trabalhe Conosco”, no site isorecort.com.br.

Fonte: Agência Comunicado/Foto: Gabriel Jabur