Governo investe R$ 505,8 mil para ampliação de acervo da Unimontes

Livros vão para diferentes bibliotecas da universidade. Primeiro lote será entregue nos próximos dias.

Foto: Unimontes / Divulgação.

Na retomada das aulas para o primeiro semestre letivo, que começa no dia 27/2, os alunos da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) terão melhores condições para realizar suas pesquisas e estudos. A instituição vai receber 3.730 livros para a Biblioteca Central Professor Antônio Jorge, no campus-sede, e para as bibliotecas setoriais.

A aquisição das obras envolveu recursos da ordem de R$ 505,858,76, liberados pelo Governo de Minas Gerais, e contemplam todas as áreas do conhecimento dos cursos mantidos pela Universidade, que oferece ensino gratuito.

O primeiro lote da nova compra para o sistema de bibliotecas da Unimontes será entregue nos próximos dias, envolvendo 1.320 exemplares. O restante das obras adquiridas será feita em outras duas remessas até o junho deste ano.

O reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago, destaca a importância do investimento feito na aquisição de livros. “A atualização e a ampliação do acervo bibliográfico das nossas bibliotecas consistem em uma das prioridades da nossa gestão, visando facilitar as pesquisas e o acesso ao conhecimento por nossos alunos. Agradecemos ao Governo de Minas por viabilizar essa importante conquista”, afirma o reitor.

Atualmente, o acervo bibliográfico da biblioteca da Unimontes é de 167.611 exemplares. Com as novas aquisições, até o final do primeiro semestre de 2023, o acervo bibliográfico da instituição pública estadual vai chegar a 71.331 exemplares.

Conforme explica a diretora da Biblioteca Universitária da Unimontes, Roseli Aparecida Damaso, a compra de livros visa atender às demandas da instituição, com base nas bibliografias dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) oferecidos. As obras são adquiridas a partir dos pedidos apresentados pelos professores e coordenadores de cursos.

Além da Biblioteca Central Professor Antônio Jorge, situada no seu campus-sede, a Unimontes conta com 16 bibliotecas setoriais. Em Montes Claros, são duas bibliotecas setoriais fora do campus-sede, instaladas no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT); e no Hospital Universitário Unimontes. As demais unidades funcionam nos campi das nas regiões Norte e Noroeste de Minas e no Vale do Jequitinhonha.

Fonte: Agência Minas.