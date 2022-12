Evento virtual discute desafios, oportunidades e soluções tecnológicas para as exportações do agro mineiro

Hub Day Exportações do Agronegócio está disponível no Canal da Secretaria de Agricultura no Youtube.

Foto: Seapa / Divulgação.

O Governo de Minas, por meio das secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de Desenvolvimento Econômico (Sede), realizou, nessa quinta-feira (1/12), o Hub Day Exportações do Agronegócio.

Disponível no Canal da Seapa no Youtube, o evento virtual teve como objetivo apresentar às startups e empresas agroindustriais as oportunidades de negócios, mercados, tecnologias, ideias e inovações no segmento de exportações do agronegócio mineiro.

De acordo com o superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Seapa, Feliciano Nogueira de Oliveira, o evento teve caráter motivacional, com oportunidade de agregar instituições de pesquisa e ensino às empresas do setor do agronegócio e startups. “Foi um momento de conexão e entendimento entre os segmentos, buscando soluções tecnológicas para os desafios que permeiam setor de exportações do agronegócio”.

Para o sócio e diretor da Startup Certificafé, Luciano de Oliveira, o evento foi muito rico, com a presença de debatedores com grande experiência. “Foi muito bom ter contribuído e aprendido com todos. Eventos iguais a esse podem fortalecer muito as exportações de Minas Gerais”, avalia.

Segundo o diretor de Novos Negócios da Minasul, Luis Henrique Albinati, o Hub Day das Exportações do Agronegócio foi um momento único, em que se mostrou a conformidade entre produção, comercialização, exportação e tecnologia. Durante o evento, vários conceitos, exemplos de soluções inovadoras e ações de futuro foram colocados à mostra.

Na avaliação do professor do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Aziz Galvão da Silva Júnior, foi boa a oportunidade de interação com as equipes do Governo do Estado e todas as pessoas que estão trabalhando para a exportação do agronegócio. “A equipe da UFV está à disposição para contribuir com os esforços do Governo de Minas para as exportações”.

Parabenizando pela inciativa, o diretor técnico e superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Christiano Nascif, reafirmou o apoio da instituição à iniciativa. “O Sistema Faemg entende que participar do mercado internacional é um compromisso e está no DNA do Brasil, que é alimentar o mundo. A segurança alimentar do mundo passa pelo Brasil”, disse.

Fonte: Agência Minas.