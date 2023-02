Evento na Urca marca volta às aulas para profissionais da Rede Municipal de Ensino

Educadores de todas as unidades da rede municipal participarão do encontro, divididos por turmas, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, das 7h30 às 17h.

A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas realiza, nos dias 1º e 2 de fevereiro, o evento de Volta às Aulas para os profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino, marcando o início do ano letivo de 2023. Educadores de todas as unidades da rede municipal participarão do encontro, divididos por turmas, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, das 7h30 às 17h.

No dia 1º de fevereiro, quarta-feira, participam do evento de boas-vindas os profissionais das 25 escolas municipais. Já no dia 2, quinta-feira, é a vez dos profissionais da Educação Infantil. O evento vai reunir todos os profissionais que atuam nas unidades educacionais. Os educadores deverão comparecer à Urca no dia e horário especificados para a sua unidade.

“Vamos dar boas-vindas aos mais de três mil servidores da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino, dentro do planejamento para o início do ano letivo de 2023”, ressalta a secretária municipal de Educação, professora Maria Helena Braga.

Aulas

As aulas da Rede Municipal de Ensino terão início no dia 6 de fevereiro. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e quatro unidades conveniadas, com 11.812 alunos no Ensino Fundamental, 571 alunos no Ensino Médio e 6.300 crianças na Educação Infantil.

O “Vale Educação”, que deve ser trocado pelo kit de material escolar nas papelarias credenciadas, começa a ser distribuído nas unidades escolares na próxima quarta-feira (01/02).

