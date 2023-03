Educadores de Poços de Caldas recebem treinamento para atuar no Joy of Moving

Programa da Ferrero incentiva atividade física entre as crianças de escolas públicas do município.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas recebeu nesta segunda-feira (27) mais uma Formação de Educadores do Programa Kinder Joy of Moving, a primeira de 2023. A iniciativa faz parte de um programa global da Ferrero, que visa estimular a alegria e o prazer de praticar esportes e atividades físicas entre as crianças. Ao todo, cerca de 150 educadores de escolas públicas de Poços de Caldas participaram da capacitação, a sexta já ministrada na cidade. O encontro também deu continuidade à parceria do Joy of Moving com a Secretaria Municipal de Educação, para estimular a alegria do movimento nas escolas, Centros de Educação Infantil e unidades de Educação Integral que, neste ano, contempla também profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, escolas estaduais e particulares do município.

Os treinamentos foram ministrados no teatro do Espaço Cultural da Urca pelos professores embaixadores do programa Ana Barela e José Barela, responsáveis por capacitar educadores para que eles possam replicar nas escolas a metodologia criada pela Universidade Foro Itálico, de Roma, em parceria com a Ferrero. No evento, estiveram presentes o vice-prefeito Júlio César de Freitas, a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, e integrantes da pasta, além do secretário de Esportes e Lazer do município, Fernando Henrique dos Santos e da representante da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas, Fernanda Matias Vilas Boas.

Aos presentes, o secretário de Esportes destacou a importância do projeto e da parceria estabelecida com a companhia. “Estamos honrados em fazer parte deste projeto. Nosso objetivo é fazer de Poços de Caldas uma referência em atividades físicas e esporte e, para que isso aconteça, precisamos somar forças, desde a infância. Agradeço a Ferrero pela parceria e por colaborar com o desenvolvimento social da nossa cidade”, afirmou.

Liderado pela Ferrero, o programa iniciado em 2018 já formou mais de 1.700 profissionais da educação das redes municipais e estadual de Minas Gerais, contribuindo para levar atividades físicas a mais de 9 mil crianças e adolescentes do município e a outros 18 mil jovens no estado. Em 2022, mais de 1.000 professores, de mais de 450 escolas estaduais, foram convidados a integrar a ação, na tentativa de alcançar cerca de 100 mil crianças por todo o estado mineiro.

O programa

O Kinder Joy of Moving chegou ao Brasil em 2018, em uma parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas. A metodologia Joy of Moving foi implementada em 96 municípios mineiros, alcançando aproximadamente 459 escolas estaduais, por meio do treinamento de educadores do Ensino Fundamental, que atendem, predominantemente, crianças de 6 a 12 anos.

O programa inspira crianças e jovens a se movimentarem, por meio de jogos e brincadeiras, além de desenvolver habilidades-chave em 34 países. A alegria do movimento muda espontaneamente o foco do desempenho para a diversão, da competição para a cooperação.

Além das atividades presenciais, os educadores contam com uma biblioteca de jogos em vídeo ofertada exclusivamente aos professores inscritos no programa, por meio da plataforma global, a Joy Of Moving Education. Saiba mais sobre o programa, acesse kinderjoyofmoving.com.