Editora-Laboratório do curso de Letras do CEFET-MG, lança livro sobre linguística por problemas

“Linguística por Problemas: explorando a linguagem de forma investigativa nas escolas” é o mais novo livro da área de Estudos de Linguagem do catálogo da Editora- Laboratório do Curso de Letras (LED). Organizado pela professora Suelen Érica Costa da Silva (campus Contagem) e pela pesquisadora Priscilla Tulipa da Costa, já está disponível para download gratuito no site da LED.

O livro é um manual de como trabalhar a Linguística na sala de aula, com base em problemas apresentados nas provas da Olimpíada Brasileira de Linguística (OBL). As pesquisadoras atuam na OBL e tiveram a oportunidade de trabalhar juntas no projeto desenvolvido no campus Contagem. “Tivemos a oportunidade de apresentar aos nossos alunos a ‘Linguística por Problemas’ por meio dessa parceria com o CEFET-MG e dali surgiram vários insights”, conta Priscila. A iniciativa transformou-se também no evento “Linguística: o que é e como se faz?” e abriu a oportunidade de trabalharem a linguística também no ensino fundamental e médio.

O projeto foi realizado por estudantes do curso de Letras, supervisionado pela professora do Departamento de Linguagem e Tecnologia (Deltec) Ana Elisa Ribeiro e pela designer do CEFET-MG e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (Posling), Brígida Ornelas. Contou ainda com a participação das organizadoras, com atuação no campus Contagem.

Escrito em conjunto em todas as etapas, é um convite a conhecer uma cultura nova e a desbravar um nível de linguagem, feito com humor e leveza, buscando o encantamento dos leitores. “A gente se sente, nós alunos, pela primeira vez, como detentores da língua e a gente entende os usos da língua, as diversidades do falar, como a língua ‘tá’ [sic] conectada com as culturas e os impactos que a língua pode ter em diversos âmbitos, o que seria impossível numa aula de gramática tradicional”, diz Dalmo Buzato, que foi aluno das professoras e hoje estuda Letras na UFMG.

As organizadoras reuniram ao todo 16 problemas e, com a ajuda de outros estudiosos, desenvolveram um passo a passo de como aplicá-los em sala de aula. A obra reúne textos de Artur Corrêa Souza, Bruno L´Astorina, Cynthia Lacroix Herkenhoff, Eduardo Cardoso Martins e Rodrigo Pinto Tiradentes. A apresentação é assinada por Dalmo Buzato e Elias Victor Machado. A obra foi lançada na 10ª Festa de Linguagens e Ciência, organizada pelo Posling.

