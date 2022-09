“Dia de Pesca” acontecerá durante todo o próximo final de semana no lago do parque da cidade, em Itajubá

Prefeitura autorizou o uso de molinetes no horário das 22h às 5h da manhã.

Foto: CSul.

No próximo final de semana (30/09 a 02/10), a Prefeitura de Itajubá realizará mais um “Dia de Pesca” no lago do Parque da Cidade. Desta vez, o evento acontecerá ininterruptamente durante todo o final de semana, tendo início às 16h de sexta-feira (30/09) e término às 17h de domingo (02/10).

Para facilitar a pesca durante a madrugada, a Prefeitura autorizou o uso de molinetes no horário das 22h às 5h da manhã.

Esteja atento às regras e participe de mais esse momento de lazer e alegria para as famílias da cidade.

Fonte Prefeitura de Itajubá.