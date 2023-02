Departamento de Transporte Escolar divulga itinerários dos ônibus que levam universitários às faculdades da região

É esperado que mais de 650 estudantes retornem às aulas e utilizem os ônibus para devido deslocamento até os Campus universitários.

Foto: CSul.

Os universitários retornaram oficialmente ao ano letivo de 2023 nesta segunda-feira (6) e, em razão disso, o fluxo do transporte coletivo de Extrema voltado para este público começou a circular, com estimativa de transportar mais de 650 estudantes neste primeiro dia.

Ao todo serão 10 veículos que transportarão os universitários de segunda a sexta-feira aos seus destinos, seja para a universidade, faculdade ou curso técnico, abrangendo as cidades de Bragança Paulista, Atibaia, Itatiba e Extrema.

No período matutino 4 veículos já estarão a disposição dos alunos na garagem do Transporte Escolar, a partir das 6h, sendo que no período noturno, os veículos estarão iniciando os itinerários a partir das 17h45.

Confira o itinerário completo:

Segundo o Departamento de Transporte, só serão transportados os alunos que fizeram a confecção de sua carteirinha, visto que é obrigatória a apresentação desta identificação ao motorista, assim que embarcar.

Para mais informações entre em contato com o departamento responsável, através do telefone: (35) 3435-3073.

Fonte: Prefeitura de Extrema.