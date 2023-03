Comissão de incentivo ao esporte inscreve novos membros até o dia 17

Ela tem o objetivo de avaliar e aprovar os projetos apresentados.

A Comissão Municipal de Incentivo ao Esporte, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, prorrogou os prazos de convocação dos representantes dos segmentos esportivos para participarem do processo eletivo para sua composição, com vigência no período de março de 2023 a fevereiro de 2025.

O prazo vai até o dia 17 deste mês. Os interessados em fazer parte da comissão devem ir à Secretaria de Esportes (rua São José, 345, Contry Club), das 8h às 18h, levando carteira de identidade e CPF. Para a condição de votante, o interessado deverá estar cadastrado na secretaria e apresentar, além dos documentos citados acima, currículo em referência a notoriedade esportiva.

Ao término do processo de cadastramento de candidato e/ou votante, atendido o número suficiente de candidatos, a Secretaria de Esportes e Lazer realizará a eleição dos representantes dos segmentos esportivos, mediante voto secreto, no dia 21.

A comissão será composta de dez membros titulares e três suplentes, sendo três) representantes titulares e três representantes suplentes dos segmentos esportivos, eleitos pela sociedade civil; cinco representantes da administração municipal e dois representantes indicados pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer. Ela tem o objetivo de avaliar e aprovar os projetos apresentados, direcionando a ajuda financeira que vai ser atribuída a cada projeto esportivo aprovado, acompanhando o desenvolvimento e sua execução.

Mais informações: 3697-2338.

