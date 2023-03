Cemig realiza série de encontros com clientes residenciais no Sul de Minas

Empresa quer ouvir a população e orientar sobre o uso da energia com segurança e economia.

Foto: CEMIG

Moradores do Sul de Minas vão participar de eventos promovidos pela Cemig, com o objetivo de orientar a população sobre como usufruir os benefícios da energia elétrica com segurança e sem gastar muito. Os primeiros eventos aconteceram nesta terça-feira (7/3), em Cambuquira. Os próximos encontros acontecem em Carmo de Minas, Divisa Nova e Machado.

Em uma tenda instalada em pontos estratégicos destas cidades, técnicos da empresa vão utilizar maquetes para mostrar o caminho percorrido pela energia desde a usina hidrelétrica até as cidades, no projeto chamado ” Cemig e Você”. Os profissionais da empresa também vão simular o consumo dos eletrodomésticos e demonstrar como reduzir o desperdício de energia em nossas casas, além de realizar atendimentos, como os disponíveis em agências e postos da Cemig.

A empresa realizará, também, o encontro “Café com a Cemig”, do qual participarão representantes da comunidade previamente convidados, que terão a oportunidade de manifestar sua opinião e tirar dúvidas sobre os serviços prestados pela empresa.

Lançados pela Cemig como meio de aproximação com seus clientes, esses programas, que foram suspensos durante a pandemia e agora retornam em todo o Estado, tem sido um sucesso nas cidades por onde passam. O objetivo é ouvir a população e levar, de forma bastante descontraída, informações sobre os canais de atendimento da empresa, dicas de como reduzir o valor da conta, direitos e deveres dos consumidores, informações sobre os programas socioambientais da empresa e os investimentos realizados no sistema elétrico. Além disso, as famílias são orientadas sobre como evitar acidentes com a rede elétrica, na construção e manutenção predial, no manuseio de pipas e no uso de eletrodomésticos.

Serviço:

Cemig e Você

Carmo de Minas, dia 8/3 – 10 às 14h – Praça Deputado José Ferraz Caldas

Divisa Nova, dia 9/3 – 10 às 14h – Praça Presidente Vargas

Machado, dia 10/3 – 10 às 14h – Praça Antônio Carlos

Café com a Cemig

Carmo de Minas, dia 8/3 – 14h – Salão do Hotel Lucas

Divisa Nova, dia 9/3 – 14h30 – CEELDA – Centro Educacional

Machado, dia 10/3 – 10 às 15h – Secretaria de Desenvolvimento Social

Fonte: CEMIG