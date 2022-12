Casa do Papai Noel pode ser visitada até esta sexta, em Poços de Caldas

Poços de Caldas fica iluminada para o Natal até o começo de janeiro.

Foto: CSul.

A Casa do Papai Noel na Praça dos Imigrantes, ao lado da Estação Mogiana/Fepasa, funciona até sexta-feira (23), das 20h às 22h. O Bom Velhinho e duendes, ajudantes do Papai Noel, vão estar lá para tirar foto com as crianças. Em caso de chuva, o evento pode ser cancelado.

No local, há ainda a área infantil cheia de brinquedos natalinos gigantes.

CEU

Nesta quinta (22), há uma programação especial com a chegada do Papai Noel no Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU Zona Leste (rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153, Jardim Itamaraty 5), durante toda a tarde, com contação de histórias, apresentação de dança e música. E, às 18h, tem chegada no Papai Noel.

Decoração natalina

Poços de Caldas fica iluminada para o Natal até o começo de janeiro. A decoração, que conta com árvores, arcos, anjos, estrelas, entre outros enfeites de luz, é destaque no Natal da Mineiridade do governo estadual, que integra cerca de 200 cidades de Minas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.