Campanha de vacinação contra Meningite C continua em Pouso Alegre

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Desde novembro, jovens e adultos de 16 a 30 anos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação (do ensino técnico e superior) e estudantes universitários (sem limite de idade) devem tomar uma dose da vacina contra a Meningite C. Até o momento, foram aplicadas 4.158 doses e cerca de 15% da população alvo foi vacinada.

“É de extrema importância que as pessoas se vacinem. Infelizmente, temos registros de mortes no país e não queremos que mais famílias passem por esta dor. A vacina é a melhor maneira de contermos o avanço da doença e seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, ela estará disponível nos postos até fevereiro de 2023. Lembrando que a vacina é para quem não vacinou há mais de cinco anos com as vacinas Meningocócica C ou Meningocócica ACWY. Sendo assim, aqueles imunizados em até 4 anos e 11 meses não precisam de uma nova dose”, destaca a Secretária de Saúde, Sílvia Regina.

Locais de vacinação

A vacina está disponível em todos os postos com sala de vacinação (endereços e telefones disponíveis no site da Prefeitura) e no Centro de Vacinação (Avenida Doutor João Beraldo, 567, Centro. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h).

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.