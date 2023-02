Bairro rural Anhumas receberá atendimento veterinário gratuito no sábado, 18 de fevereiro

Evento “Dia de Bicho” é uma realização da Prefeitura de Itajubá em parceria com a ONG Santuário Jardim de São Francisco.

Foto: CSul.

O bairro rural Anhumas receberá neste sábado, 18 de fevereiro, das 13h às 17h, o evento “Dia de Bicho”, uma realização da Prefeitura de Itajubá, através da Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e do Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, em parceria com a ONG Santuário Jardim de São Francisco.

Esta é uma excelente oportunidade para que os moradores do bairro verifiquem a saúde dos seus animaizinhos de estimação.

O atendimento será realizado por ordem de chegada em frente ao postinho de saúde.

Será oferecido atendimento veterinário gratuito para realização de curativos e procedimentos leves, avaliação e orientação de saúde e aplicação de remédio contra parasitas e vermes.

Para mais informações sobre o “Dia de Bicho”, o telefone de contato é (35) 9 9835-7432.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.