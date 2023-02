Prefeitura quer ouvir população sobre políticas de combate às drogas, em Poços de Caldas

Informações vão contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas.

Foto: CSul.

A Prefeitura e o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Coad) disponibilizaram um formulário na internet para receber sugestões sobre problemas ligados às drogas.

As informações vão contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas, documento que fundamenta, regulamenta e orienta a proposição e execução de políticas públicas do município, e também gera um ciclo virtuoso de desenvolvimento e fortalecimento da sociedade.

Os problemas indicados são divididos nos seguintes eixos: 1) Prevenção; 2) Tratamento, Cuidado e Reinserção social; 3) Redução da Oferta; 4) Pesquisa e avaliação; 5) Governança, Gestão e Integração.

O formulário está disponível aqui, e a participação poder ser anônima ou identificada, para aqueles que manifestarem interesse em acompanhar o trabalho para a elaboração do plano municipal.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail do conselho (coad@pocosdecaldas.mg.gov.br) ou pelos telefones (35) 3697-5030 e 5011.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.