Audiência pública da Prefeitura discute mobilidade urbana, em Pouso Alegre

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Nesta quinta (10), aconteceu no auditório da Faculdade de Direito de Pouso Alegre a audiência pública da Prefeitura que discutiu sobre mobilidade urbana. Dentre os objetivos principais, o Plano de Mobilização – PanMob tem como prioridades adequar o tráfego das vias priorizando os não motorizados e coletivos, reduzir os acidentes no trânsito e preparar a cidade para os próximos 10 anos de forma compatível com o Plano Diretor e o Desenvolvimento Econômico do município.

O Secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Cel Wagner Mutti Tavares disse que “o PlanMOB visa fortalecer a gestão pública, fornecendo informações para o município planejar e desenvolver ações e obras para atender o transporte da comunidade de forma geral, com eficiência, eficácia permitindo transporte seguro. É uma ferramenta que respeita as diretrizes do município visando a promoção de condições de mobilidade para a população”.

Pesquisas

O engenheiro civil responsável pela confecção do PlanMob, Ricardo Medanha Ladeira falou que “a finalidade do Plano de Mobilidade é proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivos e os não-motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável”.

Ele explica que foram feitas pesquisas voltadas para origem/destino domiciliar, velocidade e retardamento, contagem volumétrica de veículos, ciclistas, sobe e desce no transporte coletivo, ocupação visual, bilhetagem transporte coletivo, carga e descarga para se realizar projeções com bases estatísticas nos dados de evolução da população, renda, e demais dados socioeconômicos, Plano Diretor do Município, dentre outros estudos, para desenho doscenários futuros para curto, médio e longo prazo.

Em Pouso Alegre 40% das viagens de carga são de duas toneladas e o horário de pico desse transporte é entre 8h e 10h. Além disso, a cidade produz 169 viagens e atrai outras 323 devido a sua localização. Todas essas constatações constam detalhadas no PlanMob.

Ricardo salienta também que após a conclusão dessas pesquisas será a realização da segunda audiência pública para apresentação das alternativas propostas para a mobilidade de Pouso Alegre. “Está sendo desenvolvido também um site para que a população tenha um mecanismo mais prático e acessível para saber sobre o plano, deixar sugestões etc”.

Opinião pública

O Presidente da Associação Acessibilidade e Ação, Fernando de Souza Rodrigues Dias, disse que: “na condição de cadeirante, acho de extrema relevância a criação de políticas públicas voltadas para pedestres, em especial, as pessoas com deficiência. Criação de mais faixas elevadas, rampas de acessos nas esquinas, fiscalização do poder público para os comerciantes, lojistas para que adequem as calçadas a este tipo de acesso também são muito significantes para o nosso público”.

O taxista Amadeu de Oliveira Barbosa salienta que “é bastante importante discutir a mobilidade urbana com a população porque, a partir do momento que envolve o cidadão, estamos dando a importância para as categorias. A administração está levando a sério as situações da cidade, ouvindo a população”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.